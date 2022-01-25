رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الحوثية ضد المدنيين بالسعودية والإمارات

عبَّرت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها للهجمات الإجرامية التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية -بصواريخَ باليستيةٍ وطائراتٍ مٌسيّرةٍ- ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى -باسمه وباسم هيئات ومجامع ومجالس الرابطة حول العالم- أن هذه الجماعة الإرهابية تُواصِل إجرامها الممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويتصاعد خطر إرهابها المُهَدِّد للأمن والاستقرار في المنطقة في منظومة الأمن الدولي، مؤكِّداً أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن -بقيادة المملكة العربية السعودية- بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وجدَّد العيسى -حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الطائفية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمقيمين على أراضيهما.



