حزب المعارضة البرتغالي يتصدر استطلاعات الرأي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمين الوسط، الذي يترأسه رئيس الوزراء انطونيو كوستا بواقع 6ر0 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته إذاعة تي اس اف على موقعها الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كوستا، الذي رفض البرلمان الموازنة التي قدمتها حكومته لعام 2022 في 27 أكتوبر الماضي، سوف يواجه انتخابات مبكرة في 30 يناير الجاري.

وكان الاشتراكيون قد حصلوا على 36% في انتخابات عام 2019، كما يشغلون 108 مقاعد في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع دعم للاشتراكيين بنسبة 8ر33%، بانخفاض بواقع 3ر4 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نشر في 16 يناير الماضي.