اليابان تستعد لموجة ثلوج جديدة وسط تحذير من اضطراب الرحلات الجوية

تستعد مناطق واسعة من اليابان لتساقط مزيد من الثلوج الكثيفة وهبوب رياح قوية اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بينما يظل أبرد هواء هذا الشتاء يخيم فوق جزر اليابان، وسط تحذير السلطات من اضطرابات مرورية بسبب تراكم الجليد على الطرق والأمواج العالية، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة تحت الصفر في العديد من المناطق من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال إلى منطقة كيوشو في الجنوب الغربي صباح الأربعاء.

وتعتزم الخطوط الجوية اليابانية وخطوط "أوول نيبون" الجوية إلغاء أكثر من 200 رحلة اليوم وستعلق شركة "جيه آر إيست" خدمة القطار السريع بين فوكوشيما وشينجو على خط ياماجاتا شينكانسن في منطقة توهوكو بشمال شرقي البلاد طوال اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه مع توقع استمرار هذه الأجواء الشتوية القوية حتى غد الخميس ، قد تشهد بعض أجزاء البلاد أدنى درجات حرارة لها منذ 10 سنوات.