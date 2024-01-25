%21 من الشباب الأمريكي يرون التقاعد أمرا بعيد المنال

ترى الأجيال الشابة في الولايات المتحدة أه من الصعب تخيل التقاعد.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "معهد تي أي أيه أيه" مؤخرا، أن قرابة 21% من الأمريكيين في الفئة العمرية 22-34، يرون التقاعد أمرا بعد المنال، وليس جزءا من خططتهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ليس من الصعب معرفة السبب وراء ذلك، فقد أصبح الحصول على وظائف جيدة للمبتدئين أكثر صعوبة، وأصبحت أعباء ديون الطلاب مفزعة وتكاليف المعيشة مرتفعة.

وقالت وكالة بلومبرج، إن هناك مقاطع فيديو على تطبيق تك توك تعرض تفاصيل ما يسمى بـ "الركود الصامت"، أو حتى "الكساد الصامت"، حيث يسعى الملايين إلى ترتيب أوضاعهم في مواجهة زيادة تكاليف كل شيء، بدءا من التأمين على السيارات والغذاء إلى الإيجار والخدمات.

وعندما يعاني المرء من ضغوط مالية على المدى القصير، يمكن أن يتراجع التركيز على هدف التقاعد البعيد في سلم الأولويات.

وقال سوريا كولوري، رئيس معهد "تي أي أيه أيه" : "إذا سألت الأجيال الأصغر سنا عن الإجراءات المالية التي اتخذوها خلال العام الماضي، فإن العديد منهم قاموا بمحاولات لسداد بعض الديون وتحسين تصنيفهم الائتماني، ويأتي ذلك على حساب الادخار من أجل التقاعد".

وقدم تقرير المعهد، الذي صدر اليوم الخميس، تفاصيل موقف متشائم يسود بين عدد من الشباب الأمريكيين.

وعبر ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأنه لا يتوفر لديهم إمكانية الوصول إلي نفس الفرص التي تتوفر للجميع.

وعبر 27% فقط عن اعتقادهم بأنهم يعيشون في مجتمع عادل ومنصف.

وأجرت شركة إبسوس هذا الاستطلاع الذي شمل 1684 بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما، في الفترة من 19 مايو إلى 11 يونيو.