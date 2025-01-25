 حماس تسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ4 بلباسهن العسكري للصليب الأحمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ4 بلباسهن العسكري للصليب الأحمر


نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 11:17 ص | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 11:19 ص

أنهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، صباح السبت، عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربعة إلى الصليب الأحمر.

وظهرت المجندات الأربعة بلباسهن العسكري الأخضر، كما حملن في أيديهن حقيبة هدايا وشهادة تفيد بإنهاء فترة الاحتجاز لدى «القسام».

وانتشرت عناصر كتائب القسام وسرايا القدس بشكل مكثف في «ميدان فلسطين» في مدينة غزة، أثناء تسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة التبادل.

ووفقًا للناطق باسم كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، فإن الـ4 مجندات الإسرائيليات المفرج عنهن ضمن هذه الدفعة، هن: كارينا أرئيف، ودانييل غلبوع، ونعمة ليفي، وليري إلباغ.

فيما ستتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم في الدفعة الثانية 120 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرًا من أصحاب الأحكام العالية.

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