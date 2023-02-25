ثالث زلزال يضرب العراق في أقل من 24 ساعة

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تسجيل زلزالين جديدين في محافظتي نينوى وأربيل، من دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، إنّ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجّلت حدوث هزة أرضية، فجر السبت، في محافظة نينوى"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان أنّ هزة أرضية سُجّلت بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وتبعد 8.2 كيلومتر شرق قضاء الحضر من محافظة نينوى، مؤكد أن المواطنين في نينوى وأربيل ودهوك شعروا بالهزة، بشكل متفاوت ولم ترد أي خسائر تذكر.

من جهتها، ذكرت الهيئة الجوية، أن هزة أرضية أخرى سجلت على بعد 22 كيلو متر شمال شرق مركز المدينة في محافظة أربيل، مشيرة إلى الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر تذكر.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزال.

وكانت هزة أرضية قد ضربت العراق، مساء أمس الجمعة، بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 359 كيلو متر شمال غرب بغداد، و17 كيلومترا شمال شرق الموصل الجديدة.

وأشار المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إلى أن الهزة ضربت على عمق 20 كيلومترا، عند دائرة عرض 36.43 شمالا وخط طول 43.25 شرقا.