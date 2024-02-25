موناكو يفوز على لانس في الدوري الفرنسي

فاز فريق موناكو على مضيفه لانس 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنهى موناكو الشوط الأول متقدما 2 / 1، بهدفين سجلهما فلوريان بالوجون وتاكومي مينامينو في الدقيقتين 19 و30، ثم قلص لانس الفارق في الدقيقة 31 بهدف سجله إيلي واهي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق لانس من تعديل النتيجة بهدف سجله ويسلي سعيد في الدقيقة 77، ثم سجل مينامينو الهدف الثاني له والثالث لموناكو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع موناكو رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بشكل مؤقت، كما رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

وأصبح هذا الفوز هو الثاني عشر لموناكو في الدوري هذا الموسم، مقابل التعادل في خمس مباريات والخسارة في ست.

فيما باتت هذه الخسارة هي السابعة للانس، مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ست.