آلاف السوريين يتظاهرون بعدد من المدن ضد نتنياهو

تظاهر آلاف السوريين بعدد من المدن الثلاثاء، رفضًا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "بقاء الاحتلال بشكل دائم جنوب سوريا".

وتجمع المتظاهرون في مدن اللاذقية وطرطوس ودرعا والسويداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل: "نتنياهو إرهابي"، و"أرض وشعب سوريا واحد"، و"سوريا للسوريين" و"نرفض هجمات واحتلال إسرائيل" و"أرضنا لنا والقرار لنا ولا نسمح لأحد أن يفرض إرادته علينا"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب سوريا خلال المستقبل المنظور.

وأضاف نتنياهو: "أما في المنطقة العازلة، فسنظل هناك في المستقبل المنظور. لن نسمح بوجود تنظيم هيئة تحرير الشام أو أي جيش سوري جديد في المنطقة الواقعة جنوب دمشق.

وتابع: "ستكون جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح".