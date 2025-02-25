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كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن العقوبات المنتظر فرضها من قبل رابطة الأندية على جمهوري الأهلي والزمالك بسبب الهتافات والسباب الجماعي خلال مباراة القمة بين الفريقين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

قال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»،:" رابطة الأندية ردت علينا وقالت إنها تتعامل مع فيديوهات السباب من الجماهير وفق تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المسابقات، وحتى الآن لم يصل التقريران للرابطة".

أضاف:" غدًا ستجتمع الرابطة قبل انطلاق الجولة السادسة عشر، والتي ستنطلق يوم الأربعاء، وذلك من أجل إصدار العقوبات الخاصة بمباريات الجولة".

تابع:" عقوبات جمهور الأهلي ستكون كالتالي: سيُعاقب 13 ألف مشجع من جمهور الأهلي حضروا في مدرجات الدرجة الثالثة بعدم حضور اللقاء المقبل ضد حرس الحدود بالدوري بسبب السباب الجماعي".

أتم:" على الجانب الآخر سيُعاقب الزمالك بالحرمان من جمهوره لمباراتين أمام زد وإنبي في الجولتين الـ16 و17 بسبب تكرار السباب الجماعي".