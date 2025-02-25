اليابان: توصل الائتلاف الحاكم وحزب معارض صغير إلى اتفاق لتمرير الميزانية

اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان وحزب معارض صغير، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي على إجراءات لضمان مجانية التعليم الثانوي والمضي قدما في إصلاحات الضمان الاجتماعي؛ مما يزيل عقبة رئيسية أمام تفعيل ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن الاتفاق يعد تتويجا لجهود الحزب الديمقراطي الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا وحزب كوميتو، للفوز بتأييد حزب الابتكار الياباني الذي ألمح إلى أنه لن يدعم خطة ميزانية الحكومة ما لم يتم تلبية طلباته.

وفي محاولة لتعزيز قاعدة دعمه خارج منطقة كانساي المتمركزة في أوساكا، دعا حزب الابتكار، إلى زيادة الدعم لجعل التعليم الثانوي مجانيا، بغض النظر عن دخل الأسرة، وخفض الإنفاق الطبي بمقدار أربعة تريليونات ين (26.74 مليار دولار) سنويا.

وقام إيشيبا وتيتسو سايتو رئيس حزب كوميتو وزعيم حزب الابتكار هيروفومي يوشيمورا، بإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية الثلاثية خلال اجتماع بينهم في البرلمان.

وقال إيشيبا: "من المهم أن يتوصل الحزب الحاكم والمعارضة إلى اتفاق بعد مناقشات بناءة، مما يدل على كيفية عمل البرلمان".

وقال يوشيمورا، وهو حاكم منطقة أوساكا، إن الاتفاق يسمح لحزبه بالوفاء بوعد حملته الانتخابية بتوفير التعليم المجاني.

وتابع: "سنواصل الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا لمؤيدينا".