مي عمر تتحدث عن كواليس مكالمتها مع عادل إمام بعد مسلسل عفاريت عدلي علام: هتبقي ممثلة مهمة جدا

قالت الفنانة مي عمر، إنها تهتم بالنقد البنّاء والمهم، مشيرة إلى أنها تحب الاستماع لرأي العديد من النقاد وعلى رأسهم طارق الشناوي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج « مي عمر»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «أنا مش بسد ودني وأقرأ أي كومنت أقول إنه لجنة، ساعات بقول النقد ده ممكن يكون حقيقي والتعليق مفيد لي».

وعن قول البعض إنها حصلت على بطولة مطلقة في وقت مبكر، عقبت: «ليه بدري إني آخد بطولة مطلقة؟ أنا بقالي كتير بمثل، وبدأتها بخطوات».

وأشارت إلى أنها رفضت البطولة المطلقة بعد مشاركتها في مسلسل «الأسطورة»؛ لأنها لم تشعر بأن الوقت مناسب لذلك.

وأوضحت أنها كانت ترغب في العمل مع العديد من النجوم كعادل إمام وأحمد السقا وغيرهم؛ لتكوين قاعدة جماهيرية تستطيع الانطلاق منها.

وتحدثت عن تمثيلها أمام الزعيم عادل إمام، في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، قائلة إن الوقوف أمام الزعيم كان أحد أحلامها.

وأكملت: «لما كلموني على المسلسل كنت أسعد واحدة في الدنيا، قبل التصوير بيوم منمتش كنت عمالة أحفظ في السكريبت كلمة كلمة لإني لو اتلخبطت تبقى كارثة ومصيبة، وأول يوم وأنا بجهز في أوضتي لاقتي أستاذ عادل بيخبط على الباب وبيقول لي: مبروك أول يوم تصوير متقلقيش».

ولفتت إلى أنها تعلمت من الزعيم الالتزام وأن يكون الفنان مثقفًا وحب العمل والإخلاص له، متحدثة عن المكالمة الهاتفية التي جمعتها بالزعيم بعد عرض المسلسل: «قال لي مبروك أنا اتفرجت.. أنتِ هتبقي ممثلة مهمة جدًا».