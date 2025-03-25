محاكمة النجم الفرنسي جيرار ديبارديو بتهم الاعتداء الجنسي تدخل يومها الأخير

تدخل محاكمة نجم السينما الفرنسي جيرار ديبارديو بتهم الاعتداء الجنسي يومها الثاني والأخير اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يستدعي محامي الدفاع جيريمي أسوس شهودا للإدلاء بشهاداتهم.

وتتعلق القضية باتهامات من امرأتين بأن ديبارديو تحرش بهما ولمس مناطق حساسة من جسديهما دون موافقتهما أثناء تصوير فيلم "الستائر الخضراء" عام 2021، الذي أخرجه جان بيكر.

واتهمت المرأة الأولى الممثل الشهير بحصارها في ممر ولمس صدرها وأردافها وأعضائها الحميمة، إضافة إلى توجيه تعليقات بذيئة. وقد رفعت دعوى قضائية في فبراير 2024 تتهمه فيها بالاعتداء الجنسي والتحرش والإهانات ذات الطابع الجنسي.

أما المرأة الثانية، وهي مساعدة المخرج، فقد اتهمت ديبارديو بلمس صدرها وأردافها أثناء تصوير الفيلم، كما اتهمته بالتحرش بها في حوادث سابقة. ورفعت دعوى قضائية ضده في مارس 2024.

ورغم إمكانية صدور الحكم اليوم الثلاثاء، فإن المدعين العامين يعتقدون أن النطق بالحكم قد يتأجل إلى موعد لاحق.

وفي حال إدانته، قد يواجه ديبارديو عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو (81 ألفا و600 دولار أمريكي)، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في باريس.

ونفى الممثل جميع التهم الموجهة إليه.