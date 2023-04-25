السعودية تٌعرب عن تعازيها لمصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.

وجددت وزارة الخارجية وفقًا لوكالة الأنباء السعودية دعوة المملكة السعودية إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.



