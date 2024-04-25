وزير الخارجية البحريني يصل الدوحة في زيارة رسمية لقطر

وصل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مملكة البحرين، إلى الدوحة صباح اليوم، في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.