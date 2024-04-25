الين يهبط لأدنى مستوياته في 34 عاما أمام الدولار

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انخفض الين إلى مستوى 155 مقابل الدولار اليوم، مع بدء بنك اليابان اجتماعا ليومين لتحديد أسعار الفائدة، مما أثار قلق المتداولين بشأن تدخل محتمل من طوكيو لدعم العملة، بينما لاتزال المداولات بشأن السياسة النقدية جارية.

وبعد أن تم تداوله في نطاق ضيق خلال الأيام القليلة الماضية، تجاوز الدولار أخيرا مستوى 155 ينا للمرة الأولى منذ عام 1990 في الجلسة الماضية.

وهبط مؤشر الدولار قليلا إلى 105.77 نقطة مقابل سلة من العملات.

وسجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها منذ 34 عاما عند 155.74 ين اليوم.

وزاد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.07085 دولار.. بينما لم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني ليستقر عند 1.24675 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.65065 دولار أمريكي، مدعوما بتراجع الرهانات على خفض أسعار الفائدة هذا العام.. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.03 بالمئة إلى 0.5937 دولار.