فيفا: السياحة ستنتعش في المكسيك خلال كأس العالم 2026

قال يورجن ماينكا، مدير الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن المكسيك، التي ستشارك الولايات المتحدة وكندا في استضافة المونديال 2026، سيستقبل 5.5 ملايين سائح إضافي خلال المونديال وستكون هذه فرصة لإظهار الجانب الإيجابي للبلاد أمام العالم.

وأوضح ماينكا خلال مؤتمر صحفي: "تشير التوقعات إلى أن البلاد خلال الشهر الذي ستقام فيه البطولة ستستقبل 5.5 ملايين سائح إضافي عن الذين تستقبلهم خلال هذه الفترة (ما بين يونيو ويوليو)".

وستصبح المكسيك أول بلد يستضيف أكبر بطولة لكرة القدم 3 مرات، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة عنف بسبب الجريمة المنظمة التي سببت لها سمعة سيئة في العالم.

وأضاف ماينكا "أنا خارج المكسيك منذ 25 عاما، وكل ما كنت أراه دائما في الأنباء كان الجانب السلبي للبلاد والعنف وكنت قد نسيت ال95% الأخرى من البلاد، ثروتها الثقافية. المونديال سيكون فرصة فريدة لإظهار تلك القيمة الكبيرة للبلاد".

وأشار مسؤول الفيفا، إلى أن أحد التحديات التي واجهها كجزء من تنظيم البطولة هي توحيد بروتوكولات البطولة في المدن ال16 التي ستستضيف المونديال، ومن بينها 3 مدن مكسيكية وهي مكسيكو سيتي، ومونتيري، وجوادالاخارا.

وأكد ماينكا "علينا أن نوحد شعور الحماس تجاه المونديال في جميع المدن".