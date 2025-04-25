الرئيس الكوري الجنوبي السابق يصف اتهامه بالرشوة بأنه غير عادل

وصف الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي إن، اليوم الجمعة، لائحة الاتهام الموجهة إليه بتهمة الرشوة بأنها "غير عادلة"، متهما المدعين العامين بسوء استخدام سلطتهم في ما وصفه بتحقيق ذي دوافع سياسية.

جاءت تصريحات مون بعد يوم من إعلان ممثلي الإدعاء في مدينة جيونجو الجنوبية عن توجيه اتهامات له بشأن مزاعم تفيد بأن شركة طيران منخفض التكاليف منحت زوج ابنته وظيفة مربحة دون أن يتطلب ذلك حضوره خلال فترة رئاسة مون.

وقال مون في اجتماع مع رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك إنه يشعر بأن المدعين العامين "يمضون قدما في اتجاه محدد مسبقا، مهما كان الأمر" وأن قضيته كانت مثالا على "مدى تسييس الادعاء وكيف يتم إساءة استخدام سلطة الادعاء".

وكان الزعيم الليبرالي السابق يزور الجمعية الوطنية لحضور فعالية بمناسبة الذكرى السابعة لقمة 2018 مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي عقدت خلال فترة وجيزة من التواصل بين الكوريتين المتنافستين.

وكان ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قد اتهموا أمس الخميس الرئيس السابق مون جاي ان بتلقى رشوة، حيث قالوا إن شركة طيران منخفض التكاليف منحت زوج ابنته وظيفة مربحة بدون أن يتطلب ذلك حضوره، وذلك خلال فترة رئاسة مون.

ويقول الادعاء إن مون، الذي شغل منصب الرئيس من 2017-2022، تلقى رشاوى بقيمة 217 مليون وون (151 ألفا و705 دولار) من لي سانج جيك، مؤسس شركة تاي إيستار جيت للطيران منخفض التكاليف، على هيئة أجور وتكاليف إسكان و مساعدات مالية أخرى لزوج ابنة مون حين ذاك من 2018-2020.

وذكرت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية أن ابنة مون وزوجها تطلقا في عام 2021.

وقال مكتب الادعاء بمقاطعة جيونجو في بيان إنه تم اتهام لي أيضا بتهم دفع رشاوى لمون وانتهاك الثقة.

وقال مكتب الادعاء إنه تم تعيين زوج ابنة مون السابق كموظف على مستوى مدير في شركة لي في تايلاند، على الرغم من أنه لا يتمتع بالخبرة في قطاع الطيران.