السكرتير العام المساعد لبني سويف يشهد احتفالية تجهيز 23 عروسا من الفئات الأولى بالرعاية

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور احتفالية تسليم مساعدات مالية لـ23 من العرائس، برعاية مجموعة تيتان للأسمنت، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية، لتجهيز العرائس من الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور: رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، والدكتور سعيد عبد الواحد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببني سويف، والكابتن توني عثمان، مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، والمستشار محمد علي خلاف، رئيس مؤسسة السيدة حورية، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف.

ونقل السكرتير العام للمحافظة تهنئة المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم، للعرائس، معبرًا عن تمنياته لهن بالتوفيق والسعادة في حياتهن المقبلة، معربًا عن سعادته بمشاركة الفتيات فرحتهن في هذه المناسبة السعيدة، مثمنًا دور مجموعة تيتان في المشاركة المجتمعية وتقديم الرعاية والدعم لأبناء المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال المساهمة في الدفع بجهود الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار الكابتن توني عثمان، مدير العلاقات الخارجية والداخلية لمجموعة تيتان مصر، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة المشاركة المجتمعية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وبناءً على توجيهات الإدارة العليا لمجموعة تيتان، مضيفًا أن المساعدات التي تقدمها المجموعة للأسر والقرى الأكثر احتياجًا، تأتي في إطار دورها الفعال في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مسجد السيدة حورية، لتجهيز 23 عروسًا ودعمهن بمبالغ مالية للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهن.

وأوضح "عثمان" أن تجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية، يأتي في إطار خطة المشاركة المجتمعية التي تنفذها مجموعة تيتان، بإشراف السيد عمرو رضا، المدير التنفيذي للمجموعة، والمهندس حسام طه، مدير مصنع بني سويف، والتي تشهد تعاونًا مثمرًا بين المجموعة والمؤسسات التنفيذية والعلمية والمجتمعية بالمحافظة، في المجالات المجتمعية والبيئية والتعليمية والرياضية.