تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، معرضا بعنوان "رحلة فن وحياة" للتشكيليين كمال كاسب وسونيا علي، ويفتتح في السابعة مساء السبت 26 أبريل بقاعة صلاح طاهر و يستمر حتى الأربعاء 30 إبريل، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يضم المعرض 41 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها الألوان الزيتية، الرصاص، حبر الرابيدو بالإضافة إلى 5 مجسمات خشبية ويأتي كدعوة لاستكشاف عوالم الفن التشكيلي من منظور فنان عاش التجربة بكل أبعادها حيث يجمع بين جماليات الفن الكلاسيكي وروح الحداثة بهدف نشر الوعي الإبداعي وتوسيع دوائر التذوق الفني لدى الجمهور.

يشار إلى أن الفنان كمال كاسب تخرج في الكلية الحربية وحاصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة، قام بالتدريس في كلية التربية، بدأ احتراف الفن منذ المرحلة الابتدائية وأبدع في الرسم بالألوان الزيتية ونحت المجسمات باستخدام أنواع متعددة من الأخشاب وأقام عددا من المعارض الفنية.

أما الفنانة الدكتورة سونيا علي، خريجة كلية الطب جامعة القاهرة شاركت في العديد من المعارض الفنية ونالت أعمالها التقدير الجماهيري وإعجاب النقاد والمتخصصين.