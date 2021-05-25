رئيس مركز إسنا يتفقد أعمال تمهيد طريق البحر القديم ويزيل حالتي تعد في الأقصر

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم، أعمال كشط وتمهيد طريق البحر القديم بداية من مركز شرطة إسنا حتى مسجد الشيخ هاشم مرورًا ببنك مصر وبنك الإسكندرية استعدادا لرصفه بطول ٧٠٠م وعرض ١٤م.

وخلال التفقد.. شدد نصير على الشركة المنفذة بمراعاة منسوب غرف المياه وأغطية مطابق الصرف الصحي على أن تتماشي مع منسوب الرصف ولا تكون عائق وتمثل خطورة بعد الرصف.

وقاد رئيس المدينة، حملة لإزالة التعديات في المهد بمنطقة الحلة، أسفرت عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة ١٤٠ مترا، بناحية نجع الشيخ فضيل حوض أبو كريرو، عبارة عن تعد بالبناء بالطوب الأبيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم إزالة حالة مخالفة عبارة عن شروع في بناء حال اكتشافه على مساحة ١٠٠ متر بناحية القرايا بالنمسا، عبارة عن شدة خشبية لأعمدة دور أول علوي دون سند من القانون، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.