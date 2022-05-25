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ارتفاع إنفاق السنغافوريين على السفر للخارج بنسبة 70% خلال الربع الأول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:29 م

أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة السنغافورية الصادرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إنفاق السنغافوريين على السفر الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70% سنويا إلى91. 1 مليار دولار سنغافوري (39. 1 مليار دولار أمريكي)، لكنه ما زال أقل بنسبة 56% عن مستوياته في 2020.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن الإنفاق على السياحة الخارجية يشكل 4. 2% من الحساب الجاري لتجارة الخدمات في سنغافورة مقابل 5. 1% خلال العام الماضي و4. 5% خلال 2020.

وفي الوقت نفسه شكل قطاع السفر 7.% من إجمالي صادرات السلع والخدمات لسنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي.

كما ارتفع عدد السائحين الذين زاروا سنغافورة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 258% سنويا إلى 246119 سائحا، بحسب بيانات مجلس السياحة السنغافوري.

وكانت سنغافورة قد استقبلت في الربع الأول من العام الماضي 68709 سائحين، وخلال الربع الأخير من العام الماضي 157927 سائحا.

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