مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمنيا

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لقي شاب مصرعه، بعد سقوطه من القطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة كفر المنصورة محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شاب أسفل عجلات قطار أثناء نزوله من القطار عند منطقة مزلقان كفر المنصورة الجديد.



وعقب الانتقال والتحري فإن المتوفي يدعى سيد سادات من كفر المنصورة، ولقي مصرعه عقب نزوله حيث صدمه قطار من جهة مقابله مما أدى إلى وفاته في الحال.



كما شهد مزلقان كوبري الإخصاص شمال مدينة المنيا اصطدام قطار بمدرسة، تدعي رندا- ج، وتقيم بحي سلطان، مدينة المنيا، أثناء ذهابها إلى كنترول التجارة وتم نقلها في حالة حرجة إلى مستشفى المنيا الجامعي لتلقي العلاج بالعناية المركزة.