وزير البترول يلتقى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ جون كيرى فى دافوس

التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في دافوس، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادى العالمى، المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص للمناخ جون كيري.

وتم بحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون بشأن تغير المناخ COP27 الذى ترأسه مصر وتستضيفه في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وفقا لبيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم.

وأكد الملا، أن لقاءه مع المبعوث الرئاسي الامريكى يأتي في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر إقليمياً ودولياً من أجل إنجاح المؤتمر والتوصل لمبادرات ومخرجات ناجحة قابلة للتطبيق.

وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتوصيل صوت إفريقيا إلى العالم وتحقيق انتقال طاقى متوازن وواقعى يراعى متطلبات إفريقيا في الانتفاع بمواردها الطبيعية مع توفير سبل الدعم للقارة تمويليا وتكنولوجيا في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التحول الطاقى المتوازن.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة والمبادرات الداعمة لذلك وخاصة المبادرة الأمريكية (NET ZERO) التي تشارك مصر فيها.

واستعرض الملا، الجهود المصرية الحالية لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة حيث يتم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر، وأنها تتبنى استخدام الغاز الطبيعى أنظف أنواع الوقود الأحفورى كوقود انتقالى مع العمل بالتوازى مع تنويع المصادر المستخدمة في مزيج الطاقة المحلى لتشمل الهيدروجين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.

وأكد كيري، استمرار التشاور بين الجانبين في ظل رئاسة مصر لمؤتمر Cop27، معربا عن استعداد الولايات المتحدة كذلك لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر في مرحلة التحول الطاقى لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بما لها من تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة.