اليابان: مقتل امرأة وضابطي شرطة إثر حادث طعن وإطلاق نار وسط البلاد

أعلنت السلطات اليابانية مقتل امرأة واثنين من ضباط الشرطة في مدينة ناجانو وسط البلاد، وذلك على يد رجل قالت الشرطة إنه يعتقد أنه نجل رئيس مجلس المدينة.

وأضافت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، اليوم الخميس، أن الرجل لا يزال مختبئاً في منزل بالمدينة وسط اليابان.

وأوضحت الشبكة اليابانية أن التطورات بدأت عندما تلقت الشرطة اليابانية مكالمة طوارئ تبلغ عن حادث طعن في مدينة ناجانو في حوالي الساعة 4:26 مساءً. وبحسب شاهد، طارد رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاماً، يرتدي زيا مموهاً، امرأة وطعنها بسكين.

وحسب الشبكة، فعندما سئل المشتبه فيه عن دوافعه، قال للشاهد إنه يريد قتل الضحية.

وعندما وصلت الشرطة، عاد المشتبه به إلى الموقع. وبحسب ما ورد، أطلق المسلح النار على سيارة شرطة ما أدى لمقتل ضابطين.