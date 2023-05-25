وكيل تعليم قنا يشهد تدريب رؤساء ومراقبي لجان الثانوية العامة

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، فعاليات تدريب رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان الثانوية العامة بمحافظة قنا، والذي نظمه كنترول قنا برئاسة عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس الكنترول.

وجاء ذلك بحضور أشرف داش رئيس كنترول أسيوط، وإيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة بقطاع أسيوط، وفؤاد عبد المنتصر وكيل كنترول قنا، وأعضاء الكنترول بمحافظتي قنا وأسيوط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن مهمة إدارة أعمال الامتحانات داخل اللجنة الفرعية تستلزم حزم وتركيز شديد مع الحرص على ضبط النفس والتعامل بمرونة لاحتواء قلق الطلاب وانفعالاتهم.

وذكر عبد الناصر عبد الحفيظ رئيس كنترول قنا، أن التدريب يهدف إلى تثقيف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة اللجان، وتقديم حزمة إرشادات ونصائح وفق توجيهات الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع أهل الخبرة من لجنة الإدارة والكنترولات المجاورة لتلافي وقوع أي أخطاء قد تؤثر على سير الامتحان، مضيفًا أن خطة التدريب التي بدأت بقنا تستهدف كل محافظات القطاع.

وأشار إيهاب عثمان رئيس لجنة الإدارة، إلى وجوب قراءة كتيب التعليمات المسلم ضمن مهمات اللجنة، والالتزام التام بتطبيق التعليمات بدقة متناهية و أهمية عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الفرعية بشكل كامل من المراقبين والملاحظين والمعاونين قبل بدء الامتحانات وتحديد الأدوار والتعليمات الواردة من لجنة الإدارة.