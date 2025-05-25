استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مع تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل استمرار منع دخول الوقود وشح المساعدات، وسط تحذيرات من تصاعد خطر المجاعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل، في قصف الاحتلال لمنزل مأهول من طابقين في جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "العامودي" غرب مدينة خان يونس، بالإضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة "المواصي" غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 52 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات الاحتلال الجوية المتواصلة التي تستهدف مختلف مناطق القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.