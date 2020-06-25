وزير الري السوداني يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق حول سد النهضة قريبا

عقد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اجتماعا بالبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم بشأن أزمة سد النهضة.

ووفق بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أشار عباس لأهمية نهر النيل للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا) وإلى ما وصفه بالفوائد المرجوة من قيام سد النهضة على النيل الأزرق في مجالات الكهرباء، والزراعة،و الري، والملاحة لبلاده.

كما قدم وزير الري السوداني شرحا حول جولات التفاوض بين الدول الثلاث منذ إعلان المبادئ في العام 2015، مبينا أن الدول الثلاث توصلت لاتفاق حول معظم المسائل الفنية، مشيرا لوجود بعض القضايا العالقة التي يجري التفاوض لحلها.

وأضاف أن ماتبقى من قضايا عالقة، بخاصة القانونية منها، سيتم رفعها لقيادة الدول الثلاث، معربا عن أمله فى إمكانية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث في القريب العاجل.

كما استعرض جهود السودان في حث الأطراف على استئناف التفاوض من خلال مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.