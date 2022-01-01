أردوغان: نتطلع من الجميع الالتزام باتفاقية نقل الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتطلع من كافة الأطراف الالتزام بالاتفاقية المتعلقة بنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والتصرف وفق المسؤوليات التي أخذوها على عواتقهم.

جاء ذلك خلال لقاء مباشر على قناة "تي آر تي" الحكومية اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية.

وأعرب أردوغان خلال اللقاء عن رغبة تركيا في أن يتم تجنب التصرفات المخالفة لروح الاتفاقية، مؤكدا أن "الفشل في هذا الشأن سينعكس على الجميع".

وفي 22 يوليو/ تموز الحالي، جرت في إسطنبول، برعاية الرئيس التركي، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، أكد أردوغان على وجوب ألا تنتظر السويد وفنلندا من تركيا نهجا إيجابيا حول انضمامهما لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) ما دامتا لا تمنعان أذرع تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"​​​​​​​ من العمل ضد بلاده.

يشار إلى أن تركيا تعارض انضمام السويد وفنلندا للناتو بسبب دعمهمها لحزب بي كيه كيه . وكان الناتو قد وافق على البروتوكولات الخاصة بأنضمام الدولتين غير أن موافقة تركيا تعد ضرورية لاتمام ذلك .