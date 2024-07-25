حبس الزوجة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها في الشرقية

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أصدرت نيابة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس السيدة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها بدائرة المركز، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة حررت محضرا ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.