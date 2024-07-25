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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اليوم الخميس، تسجيل رقم قياسي جديد لعدد التذاكر المباعة، على مدار تاريخ دورات الألعاب الأولمبية الصيفية.

وأوضحت اللجنة أنه تم بيع أو تخصيص 9 ملايين و700 ألف تذكرة لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بواقع 8 ملايين و700 ألف تذكرة للأولمبياد ومليون تذكرة للدورة البارالمبية.

وتجاوز أولمبياد باريس 2024 الرقم القياسي لعدد التذاكر المباعة في تاريخ الدورات الأولمبية الصيفية والمسجل في أولمبياد أتلانتا 1996، حينما تم بيع 8 ملايين و300 ألف تذكرة.

ومن المرجح ارتفاع عدد التذاكر المباعة في أولمبياد باريس نظرا لأن تذاكر 45 من المسابقات الرياضية ما زالت متاحة.