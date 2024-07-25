تعرف على قرعة لاعبي مصر للتجديف في أولمبياد باريس

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أقيمت، مساء اليوم الخميس، مراسم سحب قرعة منافسات التجديف في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024».

في سباق القارب الفردي، سيواجه عبد الخالق البنا منافسين من اليونان ونيوزيلندا وأنجولا والهند وكازاخستان.

سيتنافس البنا في خط السباق رقم 2 يوم السبت 27 يوليو الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أما في سباق القارب الزوجي خفيف الوزن، فسيشارك محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو في منافسة ضد فرق من اليونان والنرويج وإيرلندا وأوكرانيا.

سيتنافس الثنائي في خط السباق رقم 1 يوم الأحد 28 يوليو الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

علما بأن بعثة التجديف المصرية يرأسها عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ويرافقه محمد طه المدير الفني ومحمد جمعة مدرب المنتخب الوطني للتجديف