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الدوما الروسي يتبنى مشروع بيان يدين موقف الكنيست بشأن الدولة الفلسطينية

مجلس الدوما الروسي
مجلس الدوما الروسي
وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 4:34 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 4:34 م

أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الخميس، في جلسة عامة، مشروع بيان يدين موقف الكنيست الإسرائيلي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وقال رئيس لجنة الدوما للشئون الدولية وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، للصحفيين: «أعدت لجنة الشئون الدولية المنبثقة من الكتل البرلمانية الروسية المختلفة مشروع بيان وقدمته إلى مجلس الدوما يدين موقف الكنيست الإسرائيلي، الذي عارض إنشاء دولة فلسطينية».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، أشار سلوتسكي، إلى أن مشروع البيان ينص على أن «البرلمان الإسرائيلي انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد القانون الدولي، الذي يشكل أساس التسوية في الشرق الأوسط، ما يتعارض بشكل أساسي مع جهود المجتمع الدولي لحل الصراع».

وصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى «إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الكنيست الإسرائيلي رفض قيام الدولة الفلسطينية، واعتبرته تصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي، ودليلا آخر على تقويض إسرائيل كل جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

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