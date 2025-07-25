السعودية ترحب بإعلان ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين وتدعو بقية الدول لتحذو حذوه

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين لتكون فرنسا مثالا لباقي الدول الأوروبية.



وأشادت الرياض بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شددت الخارجية السعودية على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي.

ودعت بقية الدول التي لم تعترف بعد، "لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأعلن ماكرون أمس الخميس أن باريس ستقوم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.