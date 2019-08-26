سان جيرمان يصالح جماهيره برباعية في تولوز بالدوري الفرنسي

استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما اكتسح ضيفه تولوز 4 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز رين على مضيفه ستراسبورج 2 / صفر، وتعادل موناكو مع ضيفه نيم 2 / 2.

وارتفع رصيد سان جيرمان، الذي يمتلك ستة ألقاب خلال آخر سبعة مواسم في المسابقة، إلى ست نقاط في المركز الثالث بترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد تولوز عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما تلقى أول خسارة له في المسابقة في الموسم الحالي.

وافتتح النجم الكاميروني إيريك ماكيم تشوبو موتينج التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماثيو جونكالفيس لاعب تولوز الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية، بهدف جاء عبر النيران الصديقة في الدقيقة 55.

وعاد إيريك ماكسيم تشوبو موتينج للتسجيل من جديد باحراز الهدف الثالث لسان جيرمان وهدفه الشحصي الثاني في الدقيقة 75، قبل أن يختتم ماركينوس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، تمكن سان جيرمان من مصالحة جماهيره المحبطة، التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق المباغتة 1 / 2 أمام رين في المرحلة الماضية.

من جانبه، أهدر موناكو فرصة تحقيق انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما فرط في تقدمه 2 / صفر على ضيفه نيم، ليسقط أمامه في فخ التعادل 2 / 2 في وقت سابق اليوم.

وحصد موناكو أول نقطة له في البطولة خلال الموسم الحالي، عقب خسارته في أول مرحلتين بالمسابقة، ليحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، متأخرا بفارق هدفين خلف نيم، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في رصيد نقطة واحدة أيضا.

وبادر النجم الجزائري إسلام سليماني بالتسجيل لمصلحة موناكو في الدقيقة 39، قبل أن يضيف وسام بن يدر الهدف الثاني في الدقيقة 45.

واضطر موناكو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه البرازيلي جيمرسون في الدقيقة 55، ليقلص نيم الفارق بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه رومان فيليبوتو .

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 82، بهدف حمل توقيع كيفن دانكي، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

وواصل رين بدايته الرائعة في البطولة هذا الموسم، بعدما تغلب 2 / صفر على مضيفه ستراسبورج، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وارتفع رصيد رين إلى تسع نقاط، في الصدارة مؤقتا، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن، فيما توقف رصيد ستراسبورج، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند نقطتين.

وافتتح رين، المنتشي بفوزه 2 / 1 على باريس سان جيرمان، بطل المسابقة في الموسمين الأخيرين، في المرحلة الماضية، التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق لاعبه كليمنت جارنييه.

وأهدر ستراسبورج فرصة إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أهدر لاعبه جوناس مارتن ركلة جزاء في الدقيقة 40، ليأتي العقاب سريعا بعدما أضاف مبايي نيانج الهدف الثاني لرين في الدقيقة 54.

وتضاعفت معاناة ستراسبورج في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين قبل النهاية، عقب طرد لاعبه عبدالله ندور في الدقيقة 83 لحصوله على الإنذار الثاني.