التشيك: من المتوقع وصول وزير خارجية أوكرانيا إلى براغ الاثنين المقبل

أعلنت وزارة خارجية التشيك أن وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، من المتوقع أن يصل إلى براغ لإجراء محادثات يوم الاثنين المقبل، بدعوة من نظيره التشيكي، يان ليبافسكي.

وتشمل المحادثات على جدول الأعمال، تقديم التشيك المزيد من المساعدة لأوكرانيا وخطف أطفال أوكرانيين من قبل روسيا والاستعدادات لقمة "منصة شبه جزيرة القرم الثالثة"، حسب "إذعة براغ" التشيكية اليوم الجمعة.

وتتزامن زيارة وزير خارجية أوكرانيا مع اجتماع يستمر على مدى أسبوع لسفراء التشيك في براغ، الذي من المتوقع أن يلقي خطابا خلاله أيضا.

وكانت التشيك قد عرضت المساعدة في خطة السلام في أوكرانيا، التي تمت مناقشتها في جدة في الخامس من آب/أغسطس، لاسيما في مجالات السلامة النووية والملاحقة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب الروسية.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس الماضي 2023أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بسبب احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وخطف أطفال اوكرانيين إلى روسيا.

وفي المقابل تصف روسيا هذه العمليات بأنها عمليات إجلاء وليست خطفا