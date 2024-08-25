 مقتل 33 شخصا على الأقل في حادثي سير بباكستان - بوابة الشروق
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مقتل 33 شخصا على الأقل في حادثي سير بباكستان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 12:09 م

ذكر مسئولون أن 33 شخصا على الأقل، لقوا حتفهم في حادثين مروريين منفصلين في باكستان.

ووقع الحادث الأول، الليلة الماضية، في إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد، عندما انحرفت حافلة تقل 11 زائرا عائدين من إيران عن الطريق.

وقالت الحكومة الإقليمية اليوم الأحد إن 13 شخصا، أصيبوا ووصفت حالتهم بالحرجة.

وكانت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد أن الحافلة انحرفت، وسقطت في واد على طول الطريق السريع الساحلي بمنطقة مكران.

يأتي الحادث الذي وقع في إقليم بلوشيستان، في أعقاب حادث مماثل، في إيران، حيث لقي 28 باكستانيا حتفهم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان الزوار يسعون لحضور الأربعينية في إقليم يزد بوسط إيران.


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