عقدت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" مساء يوم السبت اجتماعها العاشر في مقرها الدائم بمدينة سرت.



وستستمر اجتماعات اللجنة المغلقة يوم الأحد ومن المتوقع حضور وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا وخمسة من قوات القيادة العامة في شرق البلاد.



يذكر أن آخر لقاء بين أعضاء اللجنة كان في 7 نوفمبر 2023 بتونس بحضور مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن "مسار برلين" وتحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا آنذاك عبد الله باتيلي.

وفي 22 مايو الماضي اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، على إعادة تفعيل المسار الأمني في الحوار الليبي عبر إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".

وأكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يونيو الماضي أن التقدم المحرز في الملف الأمني في ليبيا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بات مهددا، مشددة على أهمية إصلاح القطاع الأمني وتحقيق المصالحة المحلية.