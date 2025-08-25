رابطة الصحفيين الأجانب: إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من الصحفيين بغزة دون مبرر

أكدت رابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، الاثنين، أن تل أبيب قتلت في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 "عددا كبيرا جدا من الصحفيين دون مبرر".

حديث الرابطة جاء بعد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 صحفيين بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس (جنوب)، ما رفع حصيلة الصحفيين الفلسطينيين القتلى منذ بدء حرب الإبادة إلى 245.

واعترف الجيش الإسرائيلي بقصفه المجمع الطبي، لكنه حاول التهرب من مسئوليته عن دماء الشهداء بالحديث عن إجراء تحقيق في الأمر بعد الإعلان عن استشهاد صحفيين ومدنيين آخرين.

وقالت رابطة الصحفيين الأجانب، في بيان: "قُتلت (اليوم) مجموعة من الصحفيين من وكالات إخبارية دولية رئيسية، بينها رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة، في غارات عسكرية إسرائيلية".

وأكدت أن "هذه الغارات تعد من أعنف الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية منذ بدء حرب غزة".

و"أصابت تلك الغارات الدرج الخارجي للمستشفى، حيث كان الصحفيون يتواجدون باستمرار مع كاميراتهم. وجاءت الغارات دون سابق إنذار"، وفق البيان.

وطالبت الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تفسير فوري" ودعت إسرائيل إلى "وقف ممارساتها المشينة في استهداف الصحفيين بشكل نهائي".

وشددت على أن "إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من الصحفيين في غزة دون مبرر، وتواصل منع الصحفيين الدوليين من الوصول إلى غزة".