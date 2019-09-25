 وفد برلماني كوري شمالي يزور روسيا أكتوبر القادم - بوابة الشروق
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وفد برلماني كوري شمالي يزور روسيا أكتوبر القادم

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:41 ص | آخر تحديث : الأربعاء 25 سبتمبر 2019 - 11:41 ص


يقوم وفد من مجلس الشعب الأعلى "البرلمان" في كوريا الشمالية، بزيارة روسيا في الفترة بين 20 - 23 أكتوبر القادم.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، أن زيارة الوفد الكوري الشمالي تأتي تلبية لدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان" فالنتينا ماتفيينكو.

ومن المتوقع أن يضم الوفد 12 عضوا برئاسة رئيس البرلمان باك تاي سونج.. وسيلتقي باك تاي سونج والوفد المرافق له مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، وستكون له لقاءات أيضا في وزارة الخارجية ومجلس الدوما.

يُذكر أن رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو كانت قد زارت قبل عدة شهور كوريا الشمالية.


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