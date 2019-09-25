«نيكرمان بولسكا» فرع توماس كوك ببولندا تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها

أعلنت شركة "نيكرمان بولسكا"، الفرع البولندي لشركة السياحة البريطانية المفلسة توماس كوك أنها ستتقدم بطلب منفصل لإشهار إفلاسها، وسيتم تقديمه إلى محكمة في وارسو "في الأيام القادمة".

وأوضحت الشركة أنها ستطلق ضمانات تأمينية لتمويل إعادة 3600 عميل مسافرين حاليًا.

وكانت شركتا توماس كوك الألمانية والنمساوية للسياحة قد قدمتا في وقت سابق اليوم الأربعاء، طلبا بإشهار إفلاسهما للجهات المعنية، في كل من البلدين، وذلك بعد أن كانت الشركة الأم، توماس كوك البريطانية، قد علقت عملياتها مطلع الأسبوع الجاري.

وانهارت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة وتقدمت بطلب لتصفية الشركة، أمس الأول الاثنين.

وخلف انهيار الشركة العملاقة عشرات الآلاف من السائحين الذين تصادف وقت قضاء عطلاتهم مع إشهار الشركة إفلاسها، وانقطعت بهم السبل جراء إفلاس الشركة.

كما تسبب إشهار الإفلاس في تعريض العديد من شركات السياحة المحلية لضائقة مالية.

وتعكف الحكومة البريطانية في الوقت الحالي على توفير رحلات جوية لإعادة مواطنيها العالقين في دول أجنبية جراء إفلاس توماس كوك، وأعلنت عن إجراء تحقيق لمعرفة كيف حدث الانهيار، مع التركيز بشكل خاص على الدفعات التنفيذية الأخيرة.

وقالت توماس كوك النمساوية إنها تسعى للإبقاء على عملياتها مستمرة، في ظل حماية الدائنين، وذلك بعد أن أعلنت إفلاسها.

كما لم تستطع شركة توماس كوك الألمانية للسياحة مقاومة الدوامة الناتجة عن إفلاس شركة توماس كوك البريطانية الأم، حيث أكدت الشركة الألمانية اليوم الأربعاء أنها تقدمت بالفعل بطلب إشهار الإفلاس.

وهناك في الوقت الحالي نحو 140 ألف سائح يقضون عطلاتهم في بلدان خارج ألمانيا، ضمن رحلات إجمالية تنفذها شركات تعمل تحت مظلة الشركة، وهي توماس كوك الألمانية، و شركة نيكرمان وشركة أوجر تورز وشركة اير مارين وشركة بوخر رايزن.