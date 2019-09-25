الجمعية العمومية للطرق الصوفية ترسل برقية تأييد للرئيس السيسي

أرسلت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية أثناء انعقادها مؤخرا بمقر المشيخة الجديد فى أول اجتماع لها برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبحضور أعضاء المجلس الأعلى وقيادات الطرق الصوفية الذين يمثلون أكثر من 20 مليون متصوف برقية تأييد وإجلال وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرح بذلك أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للطرق الصوفية.

وأضاف أن البرقية جاءت لتعبر عن تأييد جموع الصوفيين لخطوات الرئيس الإصلاحية سواء كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الخطوات التي تنهض بمجتمعنا سواء كانت الداخلية أو الخارجية التي قام بها، ويقوم بها الرئيس السيسي، ويذكرون بالقدر تلك المكانة التي تبوأتها مصر منذ توليه القيادة، ويضرعون إلى الله عزوجل أن يوفقه ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه.