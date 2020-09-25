انتظام الكشف الطبي بجامعة المنيا لطلاب الهندسة والصيدلة المستجدين

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا علي انتظام أعمال الكشف الطبي ليومها الثان علي التوالي على طلاب الجامعة المستجدين وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد والذي أعلنته الجامعة لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد، حيث يجرى الكشف الطبي اليوم بكليتي الصيدلة والهندسة، للكشف على الطلاب في تخصصات الباطنة والأسنان والرمد وغيرها من التخصصات.



ومن جانيه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كليات الجامعة تشهد استقبال طلاب الكليات الجدد لاستلام أوراق الالتحاق للكليات المرشحين لها، لافتاً إلى أن فريق طلاب من أجل مصر والاخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبمكاتب الكليات يقومون بتنظيم استقبال الدخول والانتظار للطلاب منعًا للتكدس والزحام خلال أعمال الكشف الطبي، هذا فضلًا عن عرض فيديوهات تعريفية على شاشات العرض بصالات انتظار الطلاب، للتعريف بالجامعة وبأنشطتها المختلفة، ولحث الطلاب على المشاركة الفعالة بالأنشطة لتصقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم.



كان في استقبال الطلاب اليوم، الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، ووكلاء الكليتين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر.



وقدم عمداء الكليتين ترحابهم بالطلاب الجُدد، موصين بالعمل الجاد والاهتمام بدراستهم، والبعد عن الأفكار السلبية التي تحبط من عزيمتهم، ليكونوا خير سفراء ممثلين عن أسرهم، ومشاركين بفعالية في خطة التنمية المستدامة لمصر مع ضرورة التأقلم على طبيعة الدراسة التي أصبح التعلم فيها بالشكل التكنولوجي الذي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعتمد على تقنيات العصر.