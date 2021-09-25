حذّر الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من مخاطر حدوث أي مشكلة فنية في سد النهضة على مصر والسودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه حال انهيار سد النهضة فسيكون الأمر بمثابة الطوفان على السودان، بما يهدد بـ"فناء" 20 مليون سوداني يعيشون بطول النيل الأزرق.

وأضاف أن السودان شهد في العام الماضي انهيار سد صغير يُخزِّن خمسة ملايين متر مكعب لكنه أحدث أضرارًا كبيرة بين تدمير نحو 600 منزل وتشريد آلاف المواطنين، مذكرًا في هذا الصدد بأن سد النهضة أكبر من هذا السد الذي انهار بـ15 ألف مرة.

وأشار إلى أنّ تلك الحادثة غيّرت موقف السودان من سد النهضة، إذ اقتنع بالمخاطر الهائلة التي تنجم عن السد الإثيوبي حال انهياره.

في الوقت نفسه، أوضح شراقي أنه حال انهيار السد فإن التأثير على مصر سيتوقف على مخزون السد العالي في نفس الوقت، فإذا كانت بحيرة السد ممتئلة فإن الأمر سيمثّل مشكلة حقيقية.

وأوضح أن الأمر يتوقف أيضًا على حجم الانهيار حال حدوث، سواء جزئيًّا أو كليًّا، إلى جانب وضع خزانات سدود السودان.

وحذرت دراسة علمية حديثة من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب: مصر والسودان؛ بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد.

وحللت الدراسة- التي أعدها فريق بحثي يضم: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، وأستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض بجامعة تشامبان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية- نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية. وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى "إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني (الرئيسي) وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)".