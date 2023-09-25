الهلال الأحمر القطري يقدم 80 طنا من المساعدات لولايتي الجزيرة ونهر النيل بالسودان

أعلن الهلال الأحمر القطري تقديم 80 طنا من المساعدات لولايتي الجزيرة ونهر النيل بالسودان.

وقال الهلال الأحمر القطري في بيان اليوم، إنه دشن في هذا السياق، قافلة مساعدات للولايتين المذكورتين بحضور سعادة السيد محمد بن إبراهيم السادة، سفير دولة قطر لدى السودان والدكتور صلاح المبارك يوسف مفوض العون الإنساني الاتحادي.

ونوه إلى أن شحنة المساعدات تضم سلالا غذائية لدعم الأسر المتضررة من الحرب والسيول والفيضانات في ولاية نهر النيل، وأخرى لمساعدة المتضررين من الحرب في ولاية الجزيرة.

وأوضح سعادة السفير السادة في تصريح له على هامش عملية التدشين، إن هذه المساعدات ، تأتي امتدادا للدعم المقدم من دولة قطر للأشقاء في السودان عبر الهلال الأحمر القطري، وتستهدف المتضررين من النزاع الجاري في السودان والمتواجدين في مناطق النزوح، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد وصول وتوزيع مساعدات في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر.

من جانبه، ثمن الدكتور يوسف دعم دولة قطر المتواصل للسودان، وشدد على أهمية الجسر الجوي الذي سيرته دولة قطر لمساعدة المتضررين من الحرب وأثره الكبير في تخفيف الوضع الحالي في السودان.

يذكر أن الهلال الأحمر القطري استطاع الوصول إلى 12 ولاية سودانية لتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية لآلاف الأسر، بالتنسيق مع نظيره السوداني ومفوضية العون الإنساني، بالإضافة إلى توفير الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية للعديد من المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية السودانية.