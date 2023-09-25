تقرير: أوكرانيا تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار على بناء جيش من الدرونز

• كييف دربت 10 آلاف شخص على استخدام الطائرات بدون طيار

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الحكومة الأوكرانية تريد إنفاق أكثر من مليار دولار على تحديث قدرات الطائرات بدون طيار (درونز)، وذلك بعد 19 شهراً من الحرب الروسية، ومع استمرار الهجوم الأوكراني المضاد الشاق.



وأوضحت الوكالة الأمريكية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الطائرات بدون طيار توفر المال وتنقذ أرواح الجنود، سواء استخدمت في الاستطلاع، أو إسقاط القنابل أو الانفجار الذاتي عند الاصطدام، لافتة إلى أنها أكثر دقة كذلك من المدفعية التقليدية، ويمكنها تحقيق تأثير كبير، مثل رسم خرائط بالوقت الفعلي لساحة المعركة، وتدمير الدبابات والسفن، ووقف التقدم الروسي.



وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخايلو فيدوروف ، إن الحكومة ملتزمة ببناء "جيش من الطائرات بدون طيار" على أحدث طراز، وأن قيمة هذا الجهد الحربي ستضح بحلول نهاية هذا العام. وقد دربت البلاد بالفعل أكثر من 10 آلاف شخص على استخدام الطائرات بدون طيار هذا العام.



* وحدة الدرونز الأوكرانية في بلدة سفاتوف



وأشارت "أسوشيتد برس" إلى وحدة أوكرانية تعمل قرب بلدة سفاتوف، في شمال شرق أوكرانيا، أمضت شهوراً في تعديل الطائرات بدون طيار لتمكنها من التحليق في عمق خطوط القوات الروسية، وتفادي رصدها وتدميرها.



ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن موجهى الطائرات بدون طيار في الوحدة الأوكرانية جميعهم متطوعون، والعديد منهم لم يتمتع بخبرة عسكرية قبل الحرب الروسية.



وأوضحت أنه مع شروق الشمس، تتمتع القوات الروسية ناحية الشرق بميزة الضوء الجيد، حيث تتطلع إلى مواقع القوات الأوكرانية، لكن تلك الميزة تتبدل في فترة ما بعد الظهر، عندما يتمكن موجهي الدرونر الأوكرانية أحياناً من اكتشاف الظلال المتحركة لقوات المشاة الروسية.



* التجربة والخطأ لابتكار تدابير مضادة



قال مسئولون أوكرانيون إن الاعتماد المتزايد على الطائرات بدون طيار المتفجرة قصيرة المدى على خط المواجهة دفع الروس إلى نشر المزيد من أجهزة التشويش المحمولة. وقد أجبر ذلك الوحدة الأوكرانية وغيرها على ابتكار تدابير مضادة وصفتها بـ "الإبداعية".



وبعد شهور من التجارب والأخطاء، اكتشف الجنود الأوكرانيون في قرية أندرييفكا، جنوب مدينة باخموت الاستراتيجية، كيفية تفادي أجهزة التشويش الروسية التي لطالما أعاقت طائراتهم بدون طيار. وقد أدى ذلك إلى استعادة القرية مطلع الشهر الجاري. لكن مستخدمو الطائرات بدون طيار الأوكرانيين قالوا إن الروس سيتعلمون مما حدث، وسيتكيفون مجدداً.