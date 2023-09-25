عمرو أديب يروي رد فعل العاملين في برنامجه جراء استضافة ياسمين صبري: أنا شغال لوحدي

روى الإعلامي عمرو أديب، رد فعل زملائه العاملين في برنامجه التلفزيوني خلال استضافته الفنانة ياسمين صبري.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: "فيه حاجة غريبة حاصلة مشوفتهاش في برنامجي قبل كده.. بره على الباب، يقف كل العاملين في البرنامج في انتظار ياسمين صبري.. يعني أنا بشتغل من غير حد دلوقتي».

وأضاف: «أنا بتشغل أوتوماتيكي.. تسأل على رئيس تحرير مش موجود، تسأل على المصورين مش موجودين.. كل الناس واقفة على الباب في انتظار الست ياسمين، والاستديوهات اللي حوالينا لما سمعوا كله جاي».

عمرو اديب: القناة كلها النهارده واقفة قدام الباب ومحدش بيشتغل عشان عاوزين يتصوروا مع ياسمين صبري



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واستضاف أديب، في حلقة الأحد، الفنانة ياسمين صبري تحدثت خلالها عن أنها مرنة عقليا وجسديا، وأشارت إلى أن الشخص عندما يكون مرنا لا يتعرض للكسر لا عضليا ولا عقليا.

وقالت ياسمين صبري، إنّها تمارس الرياضة منذ أن كانت في عمر أربع سنوات، حيث بدأت بممارسة لعبة السباحة، موضحة أنها احترفت السباحة حتى عمر 18 سنة، ومثلت مصر في بطولات خارجية.