مجلس جامعة أسيوط يناقش استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة أسيوط، اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومستشارو رئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية، إلى جانب استعراض اتفاقيات الشراكة والتعاون الدولي مع الجامعات الأجنبية، والعربية التي تنفذها الجامعة وفق استراتيجيتها.

وفى مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكبار رجال الدولة، والقوات المسلحة، والمواطنين؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والاحتفال بنصر أكتوبر، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، تحية شكر وتقدير لأعضاء الكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة؛ لما قدموه من عمل مخلص ودؤوب في إطار استعدادات الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد 2023/2024 ، متمنياً عاماً موفقاً للجميع.

وهنأ المنشاوي، الدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بالجامعة لصدور القرارات الجمهورية بتعيينهم رسمياً، كما رحب بالدكتورة صفاء الأستاذة بقسم باثولوجيا الفم والوجه والفكين والقائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور خالد صلاح أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة لانضمامهما حديثاً لأعضاء مجلس الجامعة في إطار تكليفهم بمهام منصبهما كعمداء للكليتين.

واستعرض مجلس جامعة أسيوط توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة والمتضمنة: "استمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والانتهاء من كل أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت، ولتأكيد على أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم".

كما تم مناقشة "الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتي تبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، وتنتهى في الخميس 4 يناير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية".

كما استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، حزمة أخرى من توجيهات المجلس الأعلى للجامعات والتىي شملت: "تفعيل دور الجامعات في المُشاركة الفعالة لدعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والوصول إلى مُخرجات تدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإنتاجية والصناعية على مستوى أقاليم الجمهورية؛ بهدف تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية".

فيما ناقش أيضًا "تطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم في تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والعمل على زيادة الإنتاج البحثي بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية، والاستفادة منه في تنمية خدمة الصناعة وقطاعات الإنتاج".

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة للجامعة خلال شهر أغسطس، وفي مقدمتها توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان في مجال الدراسات العليا، وتكريم جامعة أسيوط في مسابقة MOSAID كأفضل جامعة على مستوى إقليم وسط الصعيد في الابتكار والتعاون مع الصناعة، وكذلك تكريم جامعة أسيوط لفوزها في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

كما شهد رئيس جامعة أسيوط مبادرة وزارة التعليم العالي EGYAID للترويج للسياحة التعليمية وجذب الوافدين، وشهد الدكتور المنشاوي افتتاح فعاليات يوم " كن مستعدا التوظيفي" بحضور وزيري التعليم العالي والعمل.

واستعرض رئيس جامعة أسيوط، خلال أعمال المجلس، النسخة النهائية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، موجهًا المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.

وأكد المجلس، حصول طلاب دبلومات الدراسات العليا على دورات التحول الرقمي، ويطبق هذا القرار على الطلاب الذين سيتم قيدهم لدبلومات الدراسات العليا المهنية اعتباراَ من شهر سبتمبر 2023.

ووافق المجلس على أن تعد شهادة (ELPT) صالحة لمدة ثلاث سنوات لاستفياء الغرض المطلوب منها فقط في حال كون الشهادة شرطًا للقيد أو تسجيل موضوع البحث فقط.

كما وافق مجلس الجامعة على قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس بنظام التعليم المفتوح للقيد بدبلومات كلية تكنولوجيا صناعة السكر و الصناعات التكاملية للعام الجامعي 2023/2024.

فيما وافق المجلس على الخدمات التي تقدمها جامعة أسيوط لحامل كارت الخريجين بتخفيضات على ممارسة الأنشطة بالقرية الأولمبية، والاشتراك في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة، والدورات التدريبية، والإقامة بالمدن الجامعية وقطاع الوفود حسب المتاح، والنوادي الصيفية، والوجبات التي يقدمها المطعم المركزي، كما وافق المجلس على تطبيق اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج الدبلوم العام لكليات التربية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2023/ 2024م.

واستعرض المجلس تعديل القواعد والمعايير والنقاط الأولية لإطلاق أسماء أعضاء هيئة التدريس على المباني والقاعات الدراسية والتي شملت في حالة أن يكون اسم عضو هيئة التدريس هو رئيس الجامعة، أو نائبه أن يكون قد أحدث في عهده تطويراَ ملموساَ إنشائياَ وعلمياَ ذو مرود واضح ولا يجوز إطلاق اسمه على أي منشأة ما دام متقلد المنصب.

وفي حالة أن يكون عميد كلية يجب أن يكون من الرواد العلميين ومن المؤسسين للكلية أو الوحدة أو المنشأة، وعند اختيار أحد أعضاء هيئة التدريس يجب أن يكون له بصمات واضحة وخدمات جليلة لها مردود في تطوير المنشأ ويكون له تميز أكاديمي، وإنتاج علمي أهله للحصول على أحد جوائز الدولة، ويجوز اطلاق اسم عضو هيئة التدريس ممن لهم إنجازات أكاديمية مميزة على إحدى القاعات، أو أحد مباني الجامعة، فضلاَ عن إطلاق اسمه على أحد قاعات أو مبانٍ أو مدرجات الكلية، ويجوز اطلاق أكثر من عضو هيئة تدريس على نفس المبنى أو القاعة.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن النظر في شروط منح التصاريح الشخصية لدخول الحرم الجامعي للعام 2023/2024، تمديد العمل بملصقات دخول الحرم الجامعي لمدة عام آخر.

واعتمد المجلس عدداَ من برتوكولات التعاون والتحالفات الإقليمية والدولية مع عدد من الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية والشركات من ضمنها برتوكول إلحاقي تعاون مشترك بين كلية التجارة بالجامعة وكلية تجارة جامعة أسوان، وبرتوكول تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومعهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرتوكول للتعاون بين كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية بالجامعة وشركة النيل للسكر، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة أتاتورك بتركيا، وجامعة أسيوط.

ووافق مجلس الجامعة على مشروع اللائحة الموحدة للإسكان الإداري بالجامعة، مشيدًا بالخدمة الطبية المقدمة من صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس.

ووجه مجلس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد بديوي أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة كولومبيا البريطانية، لتبرعه بمبلغ 274 ألف دولار في صورة 113 عنصر من مستلزمات طبية وأجهزة (حقن مجهري، تجهيزات معامل، وأدوات تعليمية) لمستشفى صحة المرأة الجامعي، وكذلك معامل العلوم والصيدلة.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره و تقديره لأحد أبناء كلية طب جامعة أسيوط المتميزين، والذين تفخر الجامعة بهم دائما، مشيراَ الى اسهامات الدكتور محمد بدوى الرائدة لخدمة القطاع الطبي والتي من ضمنها عقده لبرتوكول تعاون مشترك مع عدد من الجامعات الدولية لتدريب الأطباء "أون لاين" في تخصص النساء و التوليد.

وفيما يتعلق بموضوعات جامعة أسيوط الأهلية، وافق مجلس الجامعة على توصيف برنامج مرحلة بكالوريوس الطب والجراحة (نظام الخمس سنوات _نقاط معتمدة ) بكلية الطب جامعة أسيوط الأهلية على أن تطبق اللائحة الجديدة على طلاب الفرقة الثانية بالجامعة الأهلية.