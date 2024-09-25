الزراعة: جمع وتدوير 426 ألف طن من قش الأرز في 5 محافظات حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن الانتهاء من جمع وتدوير أكثر من 426 ألف طن من قش الأرز، في خمس محافظات حتى الآن، للكميات التي تم حصادها.

جاء ذلك في تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي حول موقف منظومة تجميع وتدوير قش الأرز بالمحافظات، والتي تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية للحد من السحابة السوداء وتلوث البيئة.

وقال عزوز "إن إجمالي المساحة التي تم حصادها من محصول الأرز حتى الآن بلغت حوالي 369 ألفا و942 فدانا، بنسبة تجاوزت 33% من إجمالي المساحات المنزرعة من محصول الأرز، وهي المساحات التي تم حصادها حتى الآن في محافظات: البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ".

وأضاف: أن "إجمالي المساحات التي تم حصادها بمحافظة الغربية بلغت 7760 فدانا، بينما بلغت في محافظة البحيرة حوالي 25300 فدان، وفي محافظة الشرقية 65657 فدانا، فضلا عن 92210 أفدنة بمحافظة الدقهلية، و178915 فدانا بمحافظة كفر الشيخ"، مشيرا إلى أنه تم تنظيم 1002 ندوة إرشادية لتوعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز والفوائد البيئة والعوائد الاقتصادية منه".

وأوضح عزوز أن إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بلغ 426776 طنا، بينها: 184525 طنا بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي في المركز الأول، تليها محافظة كفر الشيخ بإجمالي 152680 طنا، ثم محافظة الشرقية بإجمالي 53950 طنا، ومحافظة البحيرة 29116 طنا، ثم محافظة الغربية بإجمالي 6505 أطنان.

ونوه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أنه تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز بكمية بلغت حتى الآن حوالي 900 طن.