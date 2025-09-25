المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال يفاقم معاناة آلاف النازحين ويواصل تهجيرهم قسريا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إنه يتابع بقلق بالغ تفاقم معاناة مئات آلاف النازحين في قطاع غزة، جراء جريمة التهجير القسري التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها ضد السكان المدنيين، والتي أدت إلى انهيار غير مسبوق في الواقع الإنساني.

وحذر في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، من امتلاء محافظات الوسطى والجنوب، وخاصة منطقة المواصي، ولم تعد هناك أي مساحات فارغة أو آمنة تستوعب المزيد من النازحين.

وأضاف: «ففي ظل هذا الاكتظاظ الشديد للنازحين، تنتشر الخيام العشوائية بين المكاره الصحية وعلى قارعة الطرق، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ويتفاقم الوضع نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار النقل والمواصلات، إلى جانب انعدام وجود خيام جديدة بالتزامن مع إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخالها في مخالفة واضحة للبروتوكول الإنساني وللقانون الدولي، فيما يشهد القليل المتوفر من هذه الخيام ارتفاعاً حاداً في الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطنين المنهكين».

وأشار إلى أن الوضع الأمني يشهد تدهورًا ملحوظًا نتيجة اتباع الاحتلال سياسة «هندسة الفوضى»، ودعمه للعصابات الإجرامية التي تدعمها قوات الاحتلال بالسلاح والغطاء الناري، ما يضاعف المخاطر على النازحين ويُهدد سلامتهم واستقرارهم.

ونوه أن الاستهدافات الإجرامية التي ينفذها الاحتلال ضد النازحين خلال حركتهم نحو الجنوب مستمرة، حيث استقبلت ما تبقى من مستشفيات الجنوب مئات النازحين الذين استهدفهم الاحتلال خلال رحلة نزوحهم، في خرقٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أنّ ما يجري يمثل سياسة ممنهجة من الاحتلال لإدامة المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محملًا الإدارة الأمريكية والدول المنخرطة في الإبادة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل واجباته القانونية والأخلاقية والتاريخية بشكل جاد وفاعل وسريع لوقفها، وتوفير الحماية الفورية للسكان المدنيين.