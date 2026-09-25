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أثار سيد أبو فرحي، لاعب منتخب الكيان الصهيوني، الجدل خلال بطولة دوري الأمم الأوروبية، بسبب طريقة احتفاله بإطلاق النار.

وسجل سيد أبو فرحي هدفًا في خسارة الكيان الصهيوني أمام النمسا 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبعد هدف التعادل الذي سجله سيد أبو فرحي في بداية الشوط الثاني، بكرة رأسية، احتفل اللاعب بالراية الركنية، حيث أمسك بها، وقام بحركة تحاكي إطلاق النار كجزء من احتفاله.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجهه، تلتها البطاقة الحمراء، لتكمل إسرائيل المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد النقص العددي استعاد منتخب النمسا التقدم وحقق الفوز في نهاية المباراة بنتيجة 3-1.

ويأتي احتفال لاعب الكيان الصهيوني وسط مطالبات عالمية بتجميد منتخبه بسبب الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الغاشم على غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.